英国金融市场：英镑兑美元挫至两周低位，兑欧元升至四周高点

香港热股：中国华融早盘反弹逾5%，券商指丰盛事件此前反应过度
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
* 美国薪资数据公布后，英镑兑美元触及两周低位
* 英镑兑美元本月连跌第四个月
* 欧元兑英镑触及四周低位
路透伦敦10月31日 - 英镑兑美元周五触及两周新低，因数据显示，美国薪资增长加速，英镑本月可能连跌第四个月，录得2009年以来最长跌势。
美元从周三开始攀升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)当日发表的最新政策声明的立场不及预期温和。
美元周五进一步走强，因日本央行意外宣布推出新一轮量化宽松举措，以防经济滑入通缩。
美国数据显示第三季薪资增幅为逾六年最大后，英镑兑美元 跌至1.5943美元的低位。
英镑稍后收复部分失地，尾盘报1.5988美元，日内基本持稳，但本月可能回落1.3%。
英镑本周走势艰困，因英国央行决策者强调，利率将在较之前预期更长时间内保持在纪录低位。
较之美元兑其他货币的涨幅，今日英镑/美元的跌幅相对较小。日圆兑美元 大幅下挫3%。
英镑兑欧元走强，欧元/英镑 回落0.6%，报0.78325英镑，为10月初以来最低。
今日稍早公布的德国零售销售数据创下逾七年来最高单月跌幅，加剧了对该国经济的担忧，不过，10月欧元区通胀小幅攀升。
英债价格小幅回落，因在美国数据公布后，投资者规避避险公债，转投股票等风险较高资产。
1628 GMT，10年期英债收益率 上涨约1.5个基点，报2.25%，盘中多数时间在平盘上下拉锯。
10年期英债/德债收益率差 盘中触及10月7日以来最阔140.2个基点。(完)
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。