英国金融市场：英镑兑美元挫至两周低位，兑欧元升至四周高点

* 美国薪资数据公布后，英镑兑美元触及两周低位

* 英镑兑美元本月连跌第四个月

* 欧元兑英镑触及四周低位

路透伦敦10月31日 - 英镑兑美元周五触及两周新低，因数据显示，美国薪资增长加速，英镑本月可能连跌第四个月，录得2009年以来最长跌势。

美元从周三开始攀升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)当日发表的最新政策声明的立场不及预期温和。

美元周五进一步走强，因日本央行意外宣布推出新一轮量化宽松举措，以防经济滑入通缩。

美国数据显示第三季薪资增幅为逾六年最大后，英镑兑美元 跌至1.5943美元的低位。

英镑稍后收复部分失地，尾盘报1.5988美元，日内基本持稳，但本月可能回落1.3%。

英镑本周走势艰困，因英国央行决策者强调，利率将在较之前预期更长时间内保持在纪录低位。

较之美元兑其他货币的涨幅，今日英镑/美元的跌幅相对较小。日圆兑美元 大幅下挫3%。

英镑兑欧元走强，欧元/英镑 回落0.6%，报0.78325英镑，为10月初以来最低。

今日稍早公布的德国零售销售数据创下逾七年来最高单月跌幅，加剧了对该国经济的担忧，不过，10月欧元区通胀小幅攀升。

英债价格小幅回落，因在美国数据公布后，投资者规避避险公债，转投股票等风险较高资产。

1628 GMT，10年期英债收益率 上涨约1.5个基点，报2.25%，盘中多数时间在平盘上下拉锯。