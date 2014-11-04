欧洲汇市：英镑兑欧元下滑，此前报导称ECB总裁德拉吉的领导方式将受挑战

路透伦敦11月4日 - 英镑兑欧元周二下挫0.5%，因此前欧洲央行消息人士向路透表示，欧元区各国的央行总裁计划挑战欧洲央行总裁的领导方式。

交易商称，欧元上涨是因该报导凸显了欧洲央行管委会成员的意见分歧，并使投资人对欧洲央行是否会进一步放宽货币政策产生了疑虑。

放宽货币政策以及进一步动用非传统措施的决定已经变得更具争议性，内部人士表示，欧洲央行总裁已经愈发独断专行，或是只同为数不多的几位亲信商议，甚至会绕过央行部门的重要主管。

尽管日本这样的单一国家可以以微弱多数的投票结果决定大规模的货币政策改变，但欧洲央行消息人士表示，如果德拉吉要以如此微弱的优势在多国组成的欧元区强迫推行量化宽松政策，在政治上会是爆炸性的。

报导发布后，欧元兑包括美元在内的一众货币普涨，兑英镑 触及0.7854英镑的日高，报导发布前报约0.78225英镑。

英镑兑美元 小涨0.2%，报1.6005美元，美元近期升势稍作喘息，英国本周稍晚将公布的一份调查预计将显示服务业稳步扩张。

英国10月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)由上月的64.2降至61.4，跌幅大于市场预估。路透调查分析师预估10月PMI跌至63.5。

该数据抵销上日英国制造业采购经理人指数(PMI)优于预期所带来的部份正面效应。

部份分析师表示，下周的通胀季度报告可能下调通胀预估。这可能令升息预期押后，目前市场预计英国将于明年下半年左右加息。(完)

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