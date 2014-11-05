欧洲汇市：英镑兑美元缩减跌幅，此前因经济放缓忧虑触及一年低点

路透伦敦11月5日 - 英镑兑美元周三在跌至一年低点后略有反弹，此前英国服务业数据进一步表明该国经济在逐步降温，拖累英镑下挫。交易商称英镑反弹是因购并活动带来的资金流入。

10月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)跌至2013年5月来最低的56.2后，英镑下挫至1.5869美元低位。英镑最新报1.5970美元，日内仍下跌0.2%，但较稍早触及的低位高0.01美元。

传闻称土耳其最大的食品集团Yildiz Holding将收购英国零食生产商United Biscuits，这提振了对英镑的需求，带动英镑反弹。

英镑兑欧元 升0.33%，报0.7817英镑。

在周四欧洲央行货币政策会议前，欧元兑美元 下挫0.5%，市场关注欧洲央行是否会进一步放宽政策提振低迷欧元区经济的迹象。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人，高于分析师预期水平。 数据进一步打压欧元，带动本已在上涨的美元升至多年高位，澳元兑美元 重挫约2%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价