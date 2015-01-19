欧洲汇市：英镑兑欧元从七年高位回落，料欧洲央行可能在本周采取行动

* 欧元在因瑞士弃守瑞郎上限遭重创后反弹

* 关注欧洲央行是否会在本周会议上祭出QE

* 市场关注周三公布的英国央行会议记录和英国就业数据

路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周一从七年高位回落，因在周四欧洲央行公布是否会祭出量化宽松(QE)计划的决定前，欧元小幅反弹。

多数市场人士目前认为，欧洲央行准备开始实施直接印钞购债计划以刺激疲弱不振的区内经济，使欧元可能已经消化了上述预期的疑虑保持不变。

即便在上周瑞士央行突然宣布放弃瑞郎/欧元汇率上限，重创欧元之前，IMM公布的投机性头寸数据显示，押注欧元进一步走软的头寸仅有不到250亿美元。

欧元兑英镑 上扬0.3%，报0.7664。英镑兑美元 小跌，报1.5150美元，今日美国金融市场因假休市，市场交投清淡。

“英国央行会议记录公布前，英镑的下档风险犹在，”FXTM的首席市场策略师Jameel Ahmad表示。英国央行将于周三公布会议记录，同日还将出炉英国就业数据。

“在英国通胀降至12年低位后，英国央行对物价压力疲弱的强硬立场将进一步增强的可能性很高，这意味着升息预期将进一步被推后。”

分析师称，会议记录还将显示，两位支持升息的货币政策委员中是否有一位会倒戈。

“由于全球避险意愿增强，对美元的买需可能保持强劲，”零售经纪商FxPro的研究部主管Simon Smith称，“我猜想，市场的一大疑问是本周末前美元兑英镑是否会升至1.50美元。”(完)