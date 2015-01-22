欧洲汇市：英镑兑欧元触及七年高位，欧洲央行祭出量化宽松

路透伦敦1月22日 - 英镑兑欧元周四触及七年高位，此前欧洲央行推出量化宽松政策，向步履蹒跚的欧元区经济注入逾一万亿欧元。

欧洲央行表示，决定启动量化宽松计划，从3月到明年9月期间，将每月购买600亿欧元规模的主权债。其中一部分资金将来自于现有计划。希腊等接受救助的国家公债也将包括在内，但将附加一定的条款。

这将相当于将资产负债表扩大1.08万亿欧元，远高于路透访查分析师预估的约6,000亿欧元。

欧洲央行声明发布后，欧元兑英镑 跌至2008年初来最低的0.7566英镑，当日跌逾1%。

欧元兑美元 挫至11年低点，拖累英镑兑美元的表现。英镑兑美元 跌0.7%，报1.5041美元，接近18个月低点1.5034美元。

周三，英镑兑美元低见1.5076美元，因英国央行两名委员改变立场赞成维持利率不变。

货币政策委员会的外部委员威尔和麦卡弗蒂自8月以来，一致呼吁结束在纪录低点的利率，但他俩这次表示如果现在升息，可能会导致通胀率低于目标的情况长期存在。 (完)

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