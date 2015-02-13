欧洲汇市：英镑续涨，势将兑美元连升第三周

* 英镑预计将创6月来最佳升势

* 英镑持稳，上日录得逾一年来最大单日升幅

* 市场预计一年内升息

路透伦敦2月13日 - 英镑周五续升，上日录得逾一年来最大单日升幅，此前英国央行提前了通胀率回升至2%目标的预估时间。

英国央行副总裁康利夫周五接受采访时表示，低油价在大约一年以后就不会再推低英国通胀率，因此目前无需考虑出台进一步经济刺激举措。

英国央行总裁卡尼周四表示，下一步货币政策行动最有可能是升息，尽管央行准备好必要时进一步放宽政策。

卡尼还暗示，市场将升息预期时间提前至明年2月是对的，前几周的预期是，2016年很长一段时间之前都不会升息。

英镑兑美元 小涨至1.5401，周四涨逾1%，并于亚洲交易时段早盘触及五周高点1.5490。英镑兑美元料将录得连续第三周上涨，这是自去年6月以来最好的一段行情。

英镑兑欧元 升0.1%至0.7402，接近周四所及的七年高点0.73715。英镑贸易加权指数 接近六年高位。

“中期前景其实看起来要好得多，这是卡尼在新闻发布会上反复提及并强调的事情之一，”巴克莱外汇策略部门欧洲主管Marvin Barth表示。

“第二个(推动英镑走高)的因素是，他说将升息预期时间提前是正确的。”

花旗表示，英国央行新的预期，即通胀率将在大约两年的时间内回升并实现2%的目标，之后在2018年年初略微超过该水平，这是该行五年来最激进的预期。

市场焦点目前转向下周二英国将公布的通胀数据，但更重要的是下周三将出炉的薪资成长数据以及英国央行最近一次货币政策会议记录。(完)

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