欧洲汇市：英镑兑欧元升至七年高位，关注美联储主席叶伦在国会的证词陈述

路透伦敦2月23日 - 英镑兑欧元周一升至七年高位，英镑贸易加权指数 在过去一周一度飙升至逾六年高位。

尽管英镑兑美元自去年7月以来一直表现疲弱，但英镑兑欧元却稳步上扬，过去一个月英镑兑人民币 也反弹3%。

这看似都是因为对英国央行将在2016年初加息预期稳定的结果。

升息预期，以及因此导致的英债收益率上涨，使英镑与美元成为少数能够轻松让投资者获得回报的主要货币。

“英镑今年开局普遍强劲，受助于经济在未来几个月将有改善的迹象，”Bank of Tokyo-Mitsubishi UTJ策略师Lee Hardman表示。

英镑兑欧元 上涨0.8%至0.73295英镑，为2008年初来最高，兑美元 升0.4%至1.5465美元。

过去一年市场对英国利率的猜测普遍错误，不到一年之前，市场普遍认为英国的首次升息将在2014年11月。

英国在线散户股票经纪商Share Centre周一公布的报告计算得出，英镑走强使第四季公布财报的英国公司营收减少27亿美元。

由于所有主要银行仍预期欧元将进一步下跌，如果本周美联储主席叶伦的证词支持了今年年中美国升息的预期，英镑本周将追随美元走高。

英国央行总裁卡尼也将在周二在英国议会接受议员的质询。(完)

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