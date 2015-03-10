欧洲汇市：英镑兑欧元触及七年高位，因货币政策路径大相径庭

****主要国家经济指标预测--5月3日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
路透伦敦3月10日 - 英镑兑欧元周二触及七年高位，因交易商认为欧元区和英国的货币政策路径大相径庭，欧元区本周开始了规模达到1.1万亿欧元的购买资产计划。
英镑波动性对冲成本周二大幅上扬，因英国5月议会选举的不确定性是数十年来最高的。
尽管欧洲央行已经开始向欧元区挹注资金提振通胀，但英国央行总裁卡尼周二表示，利用增加货币政策刺激措施来应对由油价大跌引起的英国通胀暂时性下挫是“极度愚蠢的”。
英国央行之前已经表示，预计下一步政策行动将是升息，投资人预计将在明年年初。目前英国利率处于历史低点。
欧元兑英镑 跌穿0.71英镑，为2007年12月来首见，尾盘报0.7095英镑，跌1%。
英镑兑美元 下滑0.3%，报1.5087美元，上周五美国公布的非农就业报告强于预期，市场对美联储今年升息的押注增强后，美元上扬。
选择权市场价格显示，对5月7日选举及其之后几周的英镑波动性，对冲成本呈现跳涨。民意调查显示，执政的保守党和反对党工党的支持率难分伯仲，暗示出现议会僵局的可能性很大，并将带来长时间的不确定性。
5月8日到期的两个月期英镑/美元隐含波动率 升至10.475%，创2012年初来高位。
三个月期隐含波动率 亦升至10.25%高位，显示大选不确定性影响可能扩及6月。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月3日(周三)因公共假期休市，周四将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)