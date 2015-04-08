欧洲汇市：英镑受并购题材提振攀升1%，大选临近期权市场交投活跃

* 壳牌同意收购BG，维旺迪垂涎Sky

* 投机客认为并购题材提振对英镑的需求

* 企业寻求对冲大选造成的波动

路透伦敦4月8日 - 英镑周三上涨，市场传言外资收购两家大型英国企业，可能刺激对英镑的需求，而且期权市场也颇忙碌，因投资人对冲英国5月大选之前的汇价大幅波动风险。

皇家荷兰/壳牌石油集 已同意以470亿英镑(700亿美元)的价格收购BG集团 ，以及维旺迪(威望迪,Vivendi) 考虑收购付费电视集团Sky ，引发市场押注他们将需要英镑来支应收购需求。

Sky市值为176亿英镑，但据三位消息人士称，如果包括债务在内，维旺迪的收购代价可能高达280亿英镑。两家公司均拒绝置评。

英镑兑美元 上扬1.1%，至1.4972美元。另外，美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员有关美元走强抑制成长的讲话也拖累美元的表现。

美联储将在今日稍晚发布会议记录，交易商将仔细解读，从中寻找决策者担忧美元强势的蛛丝马迹。

英镑兑欧元 上涨0.65%，报0.7255英镑。

“今日上午主要是并购消息和传言推高英镑，并非并购交易本身，”法国农业信贷银行的欧洲外汇策略负责人Adam Myers说。

“以BG交易为例，交易主要是换股的方式进行，并非现金，对于将支付给股东的现金，负责此类并购交易的经办人早已经完成了换汇操作。”

并购消息以及近来表现强劲的经济数据，在一定程度上抵消了下月大选前的担忧情绪。这将是几十年来结果最不确定的一次大选。

由于苏格兰民族党(SNP)和英国独立党等小党预料也将有不俗表现，目前还不清楚英国两大主要政党--卡梅伦领导的保守党和米利班德领导的工党--能否有其中一党在大选后组建政府。

对冲英镑大幅波动的期权受到追捧。英镑兑美元两个月期权的隐含波动率 为12%，暗示大选的不确定性将延续至6月。英镑兑美元一个月期权的隐含波动率 为10.75%，该期权将在大选日到期。(完)

全球汇市简讯 FXNEWS/CN 英文汇市简讯页面 FXBUZZ

全球汇市报导 FRX/CN 汇市技术面解析 TECH/FRXCN

所有外汇新闻 FRX-CMN 汇率路透调查 FRX-CPOLL

美加经济指标预测 US/ECICN 欧洲经济指标预测 EU/ECICN

指标利率一览 INT-CFACT 澳元、新西兰元报导 AUD/CN

英镑报导 GBP/CN 台币报导 TWD/CN

人民币报导 CNY/CN 韩元报导 KRW/CN

南非兰特报导 ZAR/CN 亚洲盘现汇报价 AFX=

欧洲盘现汇报价 EFX= 纽约盘现汇报价 NFX=