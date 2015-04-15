欧洲汇市：英镑兑欧元触及四周高位，此前欧洲央行坚定购债决心

路透伦敦4月15日 - 英镑兑欧元周三大涨0.5%，至四周高位，此前欧洲央行表示没有计划缩减其规模达1.1万亿欧元的购买资产计划。

欧洲央行总裁德拉吉将有关缩减每月购债600亿欧元的臆测形容为“出人意料”，他明确表示量化宽松政策将持续至明年9月，或到通胀回到目标水准。

德拉吉记者会后，欧元全面下滑，兑英镑 触及0.7167英镑，为3月19日来最低。欧元稍后反弹至0.7171英镑，当日仍跌0.5%。

尽管本周稍早数据显示，英国通胀连续第二个月处于零水准，但整体英国经济是在成长的。投资人预计英国央行明年开始升息，而欧洲央行仍在实施极度宽松的货币政策，并预计至少持续至2016年9月。

美国公布逊于预期的工业生产数据后，英镑兑美元 从稍早跌势中反弹，报1.4785美元，当日持平。稍早因5月7日英国大选的不确定性，英镑兑美元一度跌至1.4701美元。

尽管金融市场参与者为英镑在5月7日大选前后可能出现的波动进行了大量对冲，但英镑贸易加权指数 近两个月来一直走势稳定，今年至今该指数上涨了逾1%。

法国农业信贷银行外汇策略部门欧洲主管Adam Myers表示，他将民意测验的结果解读为对卡梅伦领导的保守党不利。

“只因为英镑在大选前没有跌很多，并不代表英镑之后就不会，”Myers说。

“直至今日，我们依然青睐英镑作为防范希腊脱离欧元区的避险工具，但如果未来几日的民调仍对卡梅伦不利，则英镑将会承压。”(完)

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