欧洲汇市：英镑兑欧元触及四周高位，此前欧洲央行坚定购债决心

美国股市：收高但脱离日内高位，因特朗普总统通俄门调查有新消息
路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。
路透伦敦4月15日 - 英镑兑欧元周三大涨0.5%，至四周高位，此前欧洲央行表示没有计划缩减其规模达1.1万亿欧元的购买资产计划。
欧洲央行总裁德拉吉将有关缩减每月购债600亿欧元的臆测形容为“出人意料”，他明确表示量化宽松政策将持续至明年9月，或到通胀回到目标水准。
德拉吉记者会后，欧元全面下滑，兑英镑 触及0.7167英镑，为3月19日来最低。欧元稍后反弹至0.7171英镑，当日仍跌0.5%。
尽管本周稍早数据显示，英国通胀连续第二个月处于零水准，但整体英国经济是在成长的。投资人预计英国央行明年开始升息，而欧洲央行仍在实施极度宽松的货币政策，并预计至少持续至2016年9月。
美国公布逊于预期的工业生产数据后，英镑兑美元 从稍早跌势中反弹，报1.4785美元，当日持平。稍早因5月7日英国大选的不确定性，英镑兑美元一度跌至1.4701美元。
尽管金融市场参与者为英镑在5月7日大选前后可能出现的波动进行了大量对冲，但英镑贸易加权指数 近两个月来一直走势稳定，今年至今该指数上涨了逾1%。
法国农业信贷银行外汇策略部门欧洲主管Adam Myers表示，他将民意测验的结果解读为对卡梅伦领导的保守党不利。
“只因为英镑在大选前没有跌很多，并不代表英镑之后就不会，”Myers说。
“直至今日，我们依然青睐英镑作为防范希腊脱离欧元区的避险工具，但如果未来几日的民调仍对卡梅伦不利，则英镑将会承压。”(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约 1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。 巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出 售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会 有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7 月豆油合约 收高0.60美分，报每磅33.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75, 309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)