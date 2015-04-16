英国金融市场：英镑兑美元走强，因美国年内升息的前景受到质疑

投行观点：阿斯利康(AstraZeneca)目标价从34美元下调至32--Leerink
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路透伦敦4月16日 - 英镑兑美元周四触及逾一周最高，因弱于预期的美国经济数据令美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年内升息的前景受到质疑。
美国3月房屋开工增幅远低于预期，且建筑许可录得去年5月以来最大月降幅，这可能引发市场担忧，美国经济能否在首季表现疲弱后反弹。
另一项数据显示，美国上周初请失业金人口意外增加。
1415 GMT, 英镑兑美元 上扬0.3%，报1.4886美元，因美元普跌，本周初英镑曾触及五年低位1.4567美元。 美元兑欧元 回落0.2%，本周曾上涨多达0.05美元。
“欧元/美元目前在某种程度上主导汇市走势，因此，影响了很多货币对的表现，”荷兰合作银行驻伦敦的高级汇市策略师Jane Foley表示。
“如果数据改善，美元将再度作出反应。美元走势肯定会非常震荡。”
Foley还表示，尽管5月7日大选前的政治风险对英镑不利，但英镑近期走软的主要原因是美元走强。
英镑兑欧元 上扬0.2%，报0.7184英镑。稍早触及四周高位，因担忧希腊可能退出欧元区。
希腊财政部周四否认了金融时报有关该国已向国际货币基金组织(IMF)要求延迟偿还贷款的报导。
10年期英债收益率 攀升至三日高位1.615%，因之前进行的12.5亿英镑2040年到期通膨保值英债标售需求疲弱。
此次标售的需求为2011年10月以来历次通膨保值英债标售中最低，扶助推动10年期英债较可比德债 的收益率差扩阔至一个月高位151.9个基点。(完)
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券