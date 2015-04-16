英国金融市场：英镑兑美元走强，因美国年内升息的前景受到质疑

路透伦敦4月16日 - 英镑兑美元周四触及逾一周最高，因弱于预期的美国经济数据令美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年内升息的前景受到质疑。

美国3月房屋开工增幅远低于预期，且建筑许可录得去年5月以来最大月降幅，这可能引发市场担忧，美国经济能否在首季表现疲弱后反弹。

另一项数据显示，美国上周初请失业金人口意外增加。

1415 GMT, 英镑兑美元 上扬0.3%，报1.4886美元，因美元普跌，本周初英镑曾触及五年低位1.4567美元。 美元兑欧元 回落0.2%，本周曾上涨多达0.05美元。

“欧元/美元目前在某种程度上主导汇市走势，因此，影响了很多货币对的表现，”荷兰合作银行驻伦敦的高级汇市策略师Jane Foley表示。

“如果数据改善，美元将再度作出反应。美元走势肯定会非常震荡。”

Foley还表示，尽管5月7日大选前的政治风险对英镑不利，但英镑近期走软的主要原因是美元走强。

英镑兑欧元 上扬0.2%，报0.7184英镑。稍早触及四周高位，因担忧希腊可能退出欧元区。

希腊财政部周四否认了金融时报有关该国已向国际货币基金组织(IMF)要求延迟偿还贷款的报导。

10年期英债收益率 攀升至三日高位1.615%，因之前进行的12.5亿英镑2040年到期通膨保值英债标售需求疲弱。