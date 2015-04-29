欧洲汇市：英镑兑美元升至两个月高点，大选几乎未带来市场紧张情绪

路透伦敦4月29日 - 英镑兑美元周三触及两个月高点，虽然距离英国大选只有短短几天时间，但英国市场未见预期中的压力。

多数民意调查都显示，执政党保守党和反对党工党的支持率势均力敌，可能形成无多数党议会。之后的一个月市场可能笼罩在对政府的组成和稳定性的不确定中。

分析师原本认为因此英镑可能走势波动。防范这种不确定性的期权价格在2月和3月大涨。

但在临近大选之际，一个月隐含波动性 已开始回落。在周三美国公布疲弱GDP数据后，英镑兑美元更是升至两个月高位1.5438美元。

“你可以说英国的政局会影响市场，但在过去几天肯定是没有影响的，”汇丰控股汇市策略师Daragh Maher表示。

美国公布的GDP数据午后主导了市况，推高英镑兑美元升0.7%，英镑兑欧元 下滑0.4%，报0.7210英镑。

稍早，英镑自一份房屋市场数据获得提振。英国抵押贷款机构Nationwide周三公布的数据显示，4月英国房价上涨速度为去年6月以来最快，这是楼市可能开始重获动能的另一个迹象。

“Nationwide房价指数彰显出英国央行将是继美联储之后，下一个升息的央行，这样的看法支撑英镑，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley表示，指出美元全线疲弱也是英镑走强的另一个因素。

Foley也表示，虽然英国投资人可能会高度关注大选情势，但对国际投资人而言，各主要党派的差异看来相当小。她称，这解释了尽管大选结果充满不确定性，英镑却不见疲弱的原因。

不过，部分分析师仍表示，随着日期逼近，汇市投资人可能会对大选愈加感到不安。(完)

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