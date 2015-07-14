欧洲汇市：英镑上涨，因央行总裁称开始加息的时点越来越近

路透伦敦7月14日 - 英镑周二兑美元和欧元上扬约0.5%，因此前英国央行总裁卡尼警告，英国距离金融危机以来首次升息的时点越来越近。

美国公布零售销售报告后，美元下滑，对英镑走势也有帮助。但在早间英国公布通胀数据后，英镑交投主要受英国经济前景影响。

花旗策略师Josh O'Byrne表示，预计周三的薪资数据能提升今年英国升息的可能性，但他指出这是少数派观点，市场目前消化的升息时机预期是要到明年5月。

英镑兑美元 升0.6%，报1.5582美元，盘中一度升穿1.56美元。英镑兑欧元 升约0.5%，报0.7071英镑。

卡尼还淡化了过去两年英镑兑一篮子货币上涨对货币政策的影响，称这对通胀“不是主要因素”。他还提及中国市场和经济波动的风险。

美国6月零售销售意外回落，因家庭减少购买汽车等商品，这可能引发对经济成长再度放缓的担忧。

英国周二公布的数据显示，由于食品和夏季服饰价格下降，6月消费者物价指数(CPI)同比升幅降至零，5月份CPI升幅升至正值。6月核心CPI升幅降至2001年3月以来的最低水平，表明低油价对其他商品和服务成本的影响加大。 但英镑对此数据似乎基本无动于衷。

法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown称，“英国央行货币政策委员会(MPC)委员已多次表示，他们会忽略暂时偏低通胀数据，将关注重点更多放在薪资数据上。”

英国央行总裁卡尼已表示，随着2014年全球油价大跌完全反映到数据中，今年稍晚物价水平将有望上升，并预计通胀率会在2017年初回到大约2%的目标水准。(完)

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