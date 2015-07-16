欧洲汇市：英镑升至七年半高位，受英国升息预期支撑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦7月16日 - 英镑贸易加权指数周四升至七年半以来最强水准，交易商押注英国央行明年初升息，而欧元区货币政策仍将极度宽松。
欧元全线走软，希腊国会通过债权人要求的撙节计划后，投资人得以重新聚焦于欧洲央行政策前景偏松、而英美央行政策前景趋紧的分化走势。
此一展望在本周更加凸显，英国央行总裁卡尼表示，2008年金融危机以来的首次升息时机正在逼近，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦亦重申今年可能升息。
卡尼还淡化了英镑走强对通胀率的影响，帮助货币市场将央行预期升息时间提前至明年第一季。此前市场预期到5月份或更晚才会升息。
英镑兑欧元 一度触及0.6964英镑，为逾七年半最高水平。这扶助英镑贸易加权指数 升至2008年3月来最高的94.2。
英镑兑美元 下跌0.3%至1.5599。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯表示，英国央行要等到美联储升息后才升息的想法是“愚蠢可笑的”。
但一些策略师认为，英国央行不论公开表示过什么，都不太可能在美国开始升息之前有所行动。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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