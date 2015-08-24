欧洲汇市：英镑兑欧元重挫，因全球股市大跌压制英央行升息预期

路透伦敦8月24日 - 英镑兑一篮子货币周一跌至一个月低点，兑欧元为六年来交投最为震荡的一日，因全球股市急跌令对英国央行不久将升息的预期降温。

英镑兑欧元跌幅最大，欧元兑英镑今日上涨1%，过去四日累计上涨4%。

中国上证综指 重挫8.5%，引发全球股市普跌，道指 急跌多达1,000点，英国富士100指数 一度大跌6%，为纪录最大单日跌幅之一。

市场大幅震荡拖累英镑和利率市场的表现。欧元 急升至0.74英镑之上，为5月来首次，英镑盘中一度下跌超过2%，为2009年以来最大跌幅。

货币市场交易显示，投资者将对英国央行升息时间预期推迟至明年第三季，仅三周前英国央行发布季度通胀报告后的预期为明年初。

“市场升息预期的调整非常大，”巴克莱汇率策略师Nikolaos Sgouropoulos说。

“这并非受基本面因素驱动，看似更可能是流动性短缺所致，”他说。

1500 GMT，欧元兑英镑日内急升1.5%，报0.7350英镑。英镑贸易加权指数 触及一个月低位93.00。