欧洲汇市：英镑兑欧元重挫，因全球股市大跌压制英央行升息预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦8月24日 - 英镑兑一篮子货币周一跌至一个月低点，兑欧元为六年来交投最为震荡的一日，因全球股市急跌令对英国央行不久将升息的预期降温。
英镑兑欧元跌幅最大，欧元兑英镑今日上涨1%，过去四日累计上涨4%。
中国上证综指 重挫8.5%，引发全球股市普跌，道指 急跌多达1,000点，英国富士100指数 一度大跌6%，为纪录最大单日跌幅之一。
市场大幅震荡拖累英镑和利率市场的表现。欧元 急升至0.74英镑之上，为5月来首次，英镑盘中一度下跌超过2%，为2009年以来最大跌幅。
货币市场交易显示，投资者将对英国央行升息时间预期推迟至明年第三季，仅三周前英国央行发布季度通胀报告后的预期为明年初。
“市场升息预期的调整非常大，”巴克莱汇率策略师Nikolaos Sgouropoulos说。
“这并非受基本面因素驱动，看似更可能是流动性短缺所致，”他说。
1500 GMT，欧元兑英镑日内急升1.5%，报0.7350英镑。英镑贸易加权指数 触及一个月低位93.00。
英镑兑美元 周一走强，美元普跌，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)下月升息的预期消退。英镑上扬0.3%，报1.5745美元。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。