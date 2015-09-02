欧洲汇市：英镑兑美元触及三个月新低，市场押注英国央行延后升息

路透伦敦9月2日 - 英镑兑美元周三触及近三个月低点，因投资人持续押注英国央行要到明年晚些时候才会升息。

周三公布的一份英国建筑业活动报告显示，8月建筑业景气略微回温，但不及分析师预期，强化了经济成长正在放缓及英国央行不需要很快升息的观点。

英镑兑美元 一度低见1.5270美元，日内小幅下跌，创6月9日以来最低。

欧元兑英镑 下跌0.5%，至0.7350英镑，受美国公布生产率和民间就业报告后的美元普涨拖累。但欧元距离8月底触及的5月以来最高位0.7423不远。

Markit/CIPS报告称，英国8月建筑业采购经理人指数(PMI)从前月的57.1升至57.3，但低于路透调查分析师预计的57.5，同时也低于2014年大多数时间所达到的60。

“英镑走软有些令人意外，因英国央行总裁卡尼在杰克森霍尔的讲话对通胀态度强硬，”IronFX汇市策略部门全球主管Marshall Gittler称。

“市场可能对央行的沟通能力越来越没有信心了，央行的经济学家对未来经济趋势的预测比民间预测好不到哪里去，他们的前瞻性指引最终往往被证明是毫无价值。”

随着投资者将英国央行首次加息预期时间推后到明年，英镑贸易加权指数仅最近两周就下跌逾3%。

英镑货币市场预期最早升息时间在明年3/4月前后。下一个判断升息时机的线索将是周四出炉的英国8月服务业PMI数据，预计将从7月的57.4升至57.6。(完)

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