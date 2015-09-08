欧洲汇市：英镑兑美元触及一周高点，受并购消息提振

路透伦敦9月8日 - 英镑兑美元周二连续第二个交易日上涨，从上周触及的四个月低点反弹，受到全球市场的风险情绪改善以及日本一家保险公司将收购一家英国公司的消息提振。

日本三井住友海上保险周二宣布，同意以34.7亿英镑(53.4亿美元)的价格收购英国同业对手Amlin ，这是今年以来日本保险公司海外扩张行动中的第四大交易。三井住友海上为MS&AD保险集团控股旗下子公司。

交易员表示，上述消息推动英镑兑日圆 上涨1.5%至184.93日圆，投资者削减对英镑的负面押注。英镑兑日圆上周触及四个月低点，因全球市场的一波避险情绪促使投资者涌入避险的日圆资产。

“并购消息导致英镑空头仓位下降，”伦敦一位交易员表示。“有人预期英镑短线将涨至1.55美元。”

英镑兑美元 触及1.5413美元的一周高点， 从上周五的1.5163美元的四个月低点反弹；英镑兑低收益的欧元 也上涨0.5%，报0.7275英镑。

上周，一系列令人失望的数据愈发令人质疑，英国央行会不会很快升息，尤其是考虑到对市场波动性和由中国引发的对全球经济成长的担忧。

尽管英国央行总裁卡尼表示，中国经济减速目前还没有改变该央行何时和如何加息计划的立场，但其承认，这可能推低英国通胀率。

英镑货币市场 在一个月前还预期明年初左右加息，但现在他们预计最早在4月或5月加息。

投资者关注周四英国央行货币政策委员会会议以及会议记录。上月，只有一位委员投票赞成立即加息。

“投资者在观望有关央行可能开始加息时间的正面线索，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad表示。(完)