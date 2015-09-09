欧洲汇市：英镑因数据疲弱拖累下跌，市场关注英国央行会议

路透伦敦9月9日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，此前英国公布数据显示7月制造业产出严重下滑，使得英国央行近期升息的压力降低。

投资者预计将于周四召开的英国央行货币政策委员会(MPC)会议上，央行会维持利率不变，九名成员中将只有一人支持立即升息。投资者将认真研究会后的会议记录，以寻找将来升息的线索。

BMO Markets European外汇战略主管Stephen Gallo称：“如果投票情况没有变化，整个声明表明MPC对通胀的立场并未因应中国等金融市场当前的情况变得非常温和，那么明天英镑的风险偏向略微利多。”

周三下午公布的数据巩固了经济正艰难应对低通胀和全球经济成长迟滞的看法。英国国家经济社会研究院(NIESR)称，英国经济在截至8月底的三个月里可能放缓。

周三的数据是英国近期一系列疲软数据中的最新一波，让投资者将央行2016年初升息的预期进一步推后。

这打击英镑过去两周下跌约3%，不过英镑前两个交易日收复一些失地。周三英镑兑美元 下跌0.2%，报1.5365美元，兑欧元 报0.7259英镑。

制造业的疲弱增加了英国经济对本已占经济主要地位的服务业来带动经济增长的依赖，但服务业的数据也令人失望，上周，服务业采购经理人指数(PMI)创下两年低点。

“这有一大部分看起来是受到能源领域的拖累，以及相关的外溢效应。但即使考虑到这一点，这还是一组疲软数据，”摩根士丹利欧洲外汇策略负责人Ian Stannard称。

“如果结合近期看到的PMI疲软情况来看，目前看起来情况并不是特别好。”

另一项数据显示，英国7月商品贸易逆差扩大至110.82亿英镑，为一年来最大逆差。(完)

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