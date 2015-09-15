欧洲汇市：英镑兑美元下跌，因英国8月通胀率降至零

路透伦敦9月15日 - 英镑兑美元周二下跌，之前数据显示英国8月通胀率降至零，而投资人关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议是否会在近十年来首次升息。

英国央行决策者估计，通胀率在未来几个月还将保持在零水准附近。今年初英国通胀率半个世纪以来首次跌至负值区域。这种水平的通胀率将减轻英国央行所面临的升息压力。

而在美国，升息看来更接近。周三美联储将开始为期两日的货币政策会议，尽管多数市场人士认为美联储至少在12月前将维持利率在纪录低点，但一些投资人预计美联储可能在本次会议上就升息。

英镑兑美元 跌0.5%，报1.5350美元，稍早升逾0.01美元。英镑兑普跌的欧元 持稳，报0.7340英镑。

英国国家统计局(ONS)表示，8月消费者物价较前月上涨0.2%，持平于上年同期，符合分析师对于通胀率由0.1%略为回落的预期。ONS指出，汽油价格下跌，加上服饰价格季节性涨幅要比2014年来得小，是带动物价增幅回落的主因。

但多数策略师表示，市场更多的是受到美联储预期和周四美联储声明前的仓位调整影响。

“本周在美联储会议结论出炉前发生的事件，其重要性相形见绌，”巴克莱汇率策略师Hamish Pepper表示，“看来各界都不愿在10国集团(G10)货币上做太多风险押注...英镑也不例外。”

过去两年来各界对于英国升息的期待震荡起伏，通胀处于低档是妨碍英国升息的核心论点。然而就业及薪资数据表现更为正面。

法国巴黎银行分析师表示，他们更关注周三将出炉的就业报告，对英镑而言，这比通胀数据更为重要。(完)

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