欧洲汇市：英镑兑欧元触一个月高点，因传言欧洲央行将进一步放宽货币政策

路透伦敦9月21日 - 英镑兑欧元周一升至一个月高点，欧元兑所有货币下跌，因传言欧洲央行将进一步放宽货币政策，且投资者风险意愿增强。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在上周的政策会议上决定维持利率不变后，欧洲央行面临进一步宽松政策的压力，策略师称，因美联储加息会令欧元兑美元走软，从而支持欧洲经济。

欧洲央行执委普雷特(兼首席经济学家)周六接受瑞士一家报纸采访时重申，如果经济动荡加剧，该行做好了调整万亿欧元公债购买计划的准备。

欧元在最近几个月风险厌恶加重时期表现良好，8月底兑英镑触及三个半月高点，受中国人民币贬值后中国股市暴跌的影响。

欧洲股市上涨，欧元走软。英镑兑欧元 在下午的交易中上涨0.8%，报0.7218英镑，为8月21日以来最高位。

三菱东京日联银行的汇市分析师Lee Hardman称，“这是上月普遍逆转走势的一部分，在人民币贬值后，英镑是十种主要货币中受打击最大的货币之一。”

他称，“根据我们的看法，英镑受挫不合理，英国的基本面仍相对稳健，支持英镑达到比目前价位高的水平。所以我们预计英镑仍有收复上个月失地的可能性。”

英镑兑美元 跌0.2%，报1.5504美元，之前录得6月中旬以来的最大两周涨幅。

尽管多数策略师认为，英国央行不会在美联储行动前加息，但许多人认为不会比美联储晚很多。(完)

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