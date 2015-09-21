欧洲汇市：英镑兑欧元触一个月高点，因传言欧洲央行将进一步放宽货币政策

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦9月21日 - 英镑兑欧元周一升至一个月高点，欧元兑所有货币下跌，因传言欧洲央行将进一步放宽货币政策，且投资者风险意愿增强。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)在上周的政策会议上决定维持利率不变后，欧洲央行面临进一步宽松政策的压力，策略师称，因美联储加息会令欧元兑美元走软，从而支持欧洲经济。
欧洲央行执委普雷特(兼首席经济学家)周六接受瑞士一家报纸采访时重申，如果经济动荡加剧，该行做好了调整万亿欧元公债购买计划的准备。
欧元在最近几个月风险厌恶加重时期表现良好，8月底兑英镑触及三个半月高点，受中国人民币贬值后中国股市暴跌的影响。
欧洲股市上涨，欧元走软。英镑兑欧元 在下午的交易中上涨0.8%，报0.7218英镑，为8月21日以来最高位。
三菱东京日联银行的汇市分析师Lee Hardman称，“这是上月普遍逆转走势的一部分，在人民币贬值后，英镑是十种主要货币中受打击最大的货币之一。”
他称，“根据我们的看法，英镑受挫不合理，英国的基本面仍相对稳健，支持英镑达到比目前价位高的水平。所以我们预计英镑仍有收复上个月失地的可能性。”
英镑兑美元 跌0.2%，报1.5504美元，之前录得6月中旬以来的最大两周涨幅。
尽管多数策略师认为，英国央行不会在美联储行动前加息，但许多人认为不会比美联储晚很多。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”