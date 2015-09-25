欧洲汇市：英镑触三个半月低点，本周表现为六个月以来最糟

路透伦敦9月25日 - 英镑兑美元周五跌至三个半月低点，本周表现为六个月以来最糟，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称预计美国将在今年稍后升息。

市场预计英国央行将跟随美联储，上调目前处于历史低位的本国利率。但英国通胀率仍然为零，英国央行并不急于行动，投资者预计加息将不会早于2016年下半年，这令美元更具吸引力。

英国央行副总裁布罗德班特本周告诉路透，他不像其他一些同事那样接近投票赞成加息，英国的劳动力成本需要更快速增长才能令通胀率达到央行的目标。

英镑兑美元 周五跌至1.5152美元，是6月初以来最低，之后升至1.5191美元，日内跌0.4%。本周英镑下跌逾2%，创3月初以来最大周跌幅。

花旗的策略师在一份研究公告中称，“由于英国央行要到明年底之前才会首次升息，英镑曲线看上去非常保守，在采购经理人指数(PMI)出炉前，英镑都将处于次要地位。”

投资者将密切关注下周将公布的PMI数据，以判断英国经济状况。

汇丰汇率策略师Dominic Bunning称，预期的美联储在年内升息所带来的利差将推高美元，但也会提振英镑，因这会促使投资者提前对英国央行升息时间的预期。

“(12月升息)的最初影响已经在美元走高中体现，但是...当美联储开始行动，也为英国央行加息打开了大门，”他称。汇丰预计到明年3月底英镑将升至1.60美元。

英镑兑欧元 上涨0.1%，报0.7362英镑。(完)

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