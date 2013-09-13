欧洲汇市：英国经济强劲推高英镑至八个月高位，英债收益率保持在高位

* 英镑贸易加权指数触及八个月高位
* 英镑兑欧元触及八个月高点，兑美元涨至七个半月高位
* 经济强劲提振英镑
* 10年期英债收益率仍接近两年高位
路透伦敦9月13日 - 英镑兑欧元和英镑贸易加权指数周五涨至约八个月高点，因更多凭证显示英国经济持续增强，推动英镑持续走高。
周五数据显示英国7月建筑业产出上升2.2%，而新订单连续第二季跳涨。
近期英国经济数据强劲，导致市场消化英国升息的时间将早于英国央行的预期。短期英镑期货<0#FSS:>显示市场正消化英国可能最早在明年底升息。
英债收益率下滑，但仍接近两年高位。
英镑兑欧元 涨至约八个月高位，报0.8359英镑，兑美元触及1.5872美元，为2月初以来最高。
“英镑从强劲的英国经济数据中得到支撑，”摩根士丹利汇市策略师Ian Stannard说。“我们透过作空欧元/英镑参与这次涨势，”他补充说，摩根士丹利预计欧元将跌向0.82英镑区域。
不过，Stannard对长期英镑较长期表现态度较为谨慎，因英国经济复苏有多广泛仍令人存疑。
英镑兑美元上涨，也受助于美国零售销售和消费者信心数据低于预期，削弱美国经济前景，并拉低美元。
英镑兑欧元和美元大涨，扶助英镑贸易加权指数 触及1月初以来最高82.9。
英国央行总裁卡尼周四称英国经济正积累动能，投资人认为卡尼没有打算采取行动抑制英国短期利率近期攀升的势头，英镑因此走强。
英债收益率小幅下跌，和德债走势一致。这使10年期英债和可比德债收益率差略低于周稍早触及的三年高位105个基点。
收益率差走宽加强英国资产相对于欧元资产的吸引力，且扶助提振英镑兑欧元。
10年期英债收益率下跌3个基点，报2.91%，本周稍早触及3%以上的两年高位，但之后未能保持动能，暗示遇到强劲阻力。
12月英债期货 涨26个跳动点，报108.30。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)