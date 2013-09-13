欧洲汇市：英国经济强劲推高英镑至八个月高位，英债收益率保持在高位

路透基点：华融融德(香港)投资管理有限公司启动1亿美元贷款--TRLPC

路透3月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，担任牵头行兼簿 记行的中国信托商业银行已经为华融融德(香港)投资管理有限公司启动了 1亿美元的一年期循环信贷案。 该贷款有延长一年的选择权，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR) 加码225个基点。 承贷2,000万美元以上者担任牵头行，综合收益270个基点，有15个基 点的参贷费；承贷1,000-1,900万美元者担任主办行，综合收益265个基点 ，有10个基点费用。 银行回复截止日期是4月28日。 借款人的母公司华融融德资产管理有限公司是担保人，最终母公司中 国华融资产管理股份有限公司提供了同意协助书。 资金将用于运营资本。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)