欧洲汇市：英镑走弱，因市场推迟英国升息预期且零售销售数据疲弱

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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* 市场推迟对英国升息的时间预期，因美联储按兵不动
* 投资人担忧如果美联储推迟收紧货币政策，英国央行也可能推迟升息
* 英镑兑欧元下跌，料容易受疲弱的经济数据拖累
路透伦敦9月19日 - 英镑兑欧元周四下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外维持购债规模不变，加上英国零售销售数据疲弱，令市场人士怀疑英国升息的时间。
在美联储声明周三公布后，利率市场显示投资人将英国升息时间预估推迟至2015年初，之前市场消化英国最早在2014年底升息的可能性。
如果未来几周经济数据令人失望，英镑和英国利率预期很容易受到打压。
分析师表示，美联储声明使部份市场人士担忧美联储推迟收紧刺激计划的时间可能导致英国央行推迟升息。
数据显示英国8月零售销售意外下跌0.9%，提醒市场人士近期英国连续公布强劲经济数据的势头可能后继无力。
欧元兑英镑 涨0.6%，报0.8422英镑，高于周三触及的八个月低位0.83525英镑。
美元全线走软，但英镑兑美元下跌0.4%，报1.6081美元，英镑在周三美联储声明后一度跳涨约0.02美元至八个月高位1.6184美元。
反映市场对利率押注的短期英镑期货<0#FSS:>周四最多升28个跳动点。2014年12月合约 和2015年12月合约 均触及其逾两周最高。
10年期英债 收益率跌至逾两周低位2.835%，低于上周触及的3%以上的逾两年高点。
12月英债期货 大涨130个跳动点，报108.73，跑赢德债约30个跳动点，扭转近期英债表现逊于德债的势态。
疲弱的英国零售销售数据也温和提振英债，尽管这支撑昙花一现。
英镑兑日圆 报159.23日圆，稍早触及四年高位159.55日圆。(完)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03