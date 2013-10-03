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货币新闻 | 2013年 10月 3日 星期四 16:51 BJT

欧洲金融市场：英镑上涨而英债下跌，此前英国公布9月服务业PMI增长强劲

路透伦敦10月3日 - 英镑兑美元周四扳回稍早跌幅，英国公债期货则扩大跌幅，此前公布的英国9月服务业采购经理人指数(PMI)强劲上升。

英镑兑美元 升至1.6223，数据公布前报1.6194，日内接近持平。阻力位料在10月1日所及九个月高点1.6260。

12月英债期货 扩大跌幅约20个跳动点，最新下跌38个跳动点至110.09，数据公布前为下跌19个跳动点。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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