欧洲金融市场：英镑上涨而英债下跌，此前英国公布9月服务业PMI增长强劲

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加

交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。