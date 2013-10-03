欧洲金融市场：英镑上涨而英债下跌，此前英国公布9月服务业PMI增长强劲

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
路透伦敦10月3日 - 英镑兑美元周四扳回稍早跌幅，英国公债期货则扩大跌幅，此前公布的英国9月服务业采购经理人指数(PMI)强劲上升。
英镑兑美元 升至1.6223，数据公布前报1.6194，日内接近持平。阻力位料在10月1日所及九个月高点1.6260。
12月英债期货 扩大跌幅约20个跳动点，最新下跌38个跳动点至110.09，数据公布前为下跌19个跳动点。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。