英国金融市场：英镑兑疲弱的美元上涨，因美国债务协议忧虑

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
* 镑兑疲弱的美元上涨，因美国债务协议忧虑
* 关注周三公布的英国就业数据
* 英债价格在清淡交投中下滑
路透伦敦10月14日 - 英镑兑疲弱的美元周一上涨，因美国国会在10月17日限期前达成上调举债上限协议有困难。
英镑兑美元 升0.2%，报1.5996美元，但仍低于10月1日触及的高位1.6260美元。
“美国债务上限的不确定性持续，将使美元卖压加重，”BTMU汇市分析师Lee Hardman表示。
美国部分市场休市，令成交清淡。
英国周二将公布9月消费者物价指数，而市场焦点在周三公布的8月就业数据，市场预计失业率持稳在7.7%。
“失业率进一步下滑将带动英镑买盘，”Hardman称。
“但我们的短期模型显示英镑已呈超买。英镑兑美元可能已经见顶。”
英国失业率降低将支撑英国央行可能较原先暗示更早升息的预期，可能在2015年初。
欧元兑英镑 持平，报0.8486英镑，离上周五触及的六周高位0.8510英镑不远。
英国公债价格下滑，因投资人仍普遍对美国最终将达成财政协议充满信心。
12月英债期货 跌20个跳动点，报110.00，表现较可比德债期货 逊色16个跳动点。成交量仅为正常水平的一半左右。(完)
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