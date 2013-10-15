欧洲汇市：英镑兑美元下跌，焦点在美国可望达成预算协议和英国就业数据

* 英镑兑美元下跌，因预期美国可望达成债务协议

* 在英国公布略高于预期的通胀数据后，英镑短暂上涨

* 关注周三英国就业数据出炉

路透伦敦10月15日 - 英镑兑美元周二下跌，美元全线上涨，因对美国国会议员将达成协议，令美国可避开迫在眉睫的违约的预期增强。

英镑短暂上涨，此前英国公布的9月通胀略高于预期，巩固对英国央行将不会推出更多刺激举措的观点。

英国统计局周二公布，9月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.4%，较上年同期增长2.7%(预估为按年增长2.6%)。

“在通胀数据公布后，英镑兑美元短暂上涨。但因预期美国将找到化解僵局的方案，带动美元全面走强，令英镑兑美元回软，”巴克莱汇市策略师Chris Walker说。

美元指数 触及一个月高位，受助于美国参议院两党议员将达成协议的消息。

英镑兑美元 一度在通胀数据公布后升至1.6010美元，最新下跌0.25%，报1.5940美元。英镑仍远低于1.6260美元的10月1日高位。

欧元兑英镑 跌0.25%，报0.8460英镑，远离周五触及的六周高位0.8510英镑。德国公布的ZEW经济景气判断指数心强劲，但未能提振欧元表现。

在英国通胀出炉后，目前市场焦点放在周三公布的8月失业率。市场预期，失业率持平在7.7%，9月请领失业金人数料下降。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周二称，对英国楼市复苏步伐迅速表现关注，且表示英国庞大的外部赤字加剧了汇率进一步下行的风险。(完)

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