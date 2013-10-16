欧洲汇市：英镑下跌，因就业数据未能缓解对英国经济复苏的忧虑

* 英镑下跌，从稍早触及的一周高位回落
* 英国就业数据优于预期，但经济前景仍然不明朗
* 英镑料容易下跌，除非未来公布的数据持续强劲
路透伦敦10月16日 - 英镑兑美元周三下跌，扭转稍早涨势，因强于预期的英国就业数据未能缓解投资人对是否英国经济将持续复苏的担忧。
英镑兑美元 下跌0.15%，至1.5965美元，较一周高位1.6064美元低0.01美元。
英镑稍早上涨，此前数据显示英国9月请领失业金人数减少41,700人，为1997年6月以来最大单月降幅。
不过，英国失业率持稳，凸显英国央行对失业率仅将缓慢下降的预期，而薪资增长疲弱，且低于预期。
交易商和分析师也表示，美国议员就避免美国违约和重开政府接近达成协议的消息，令人安慰，扶助美元表现。
“除非定期有惊人的良好数据公布，否则英镑涨势将受限，”加拿大帝国商业银行(CIBC)汇市策略师主管Jeremy Stretch说。
“英镑回软似乎将是市场的主题。”
欧元兑英镑 上涨0.15%，至0.8469英镑，稍早触及一周低位0.8428英镑。
交易商表示，部份市场人士为失业率下降至7.6%作准备，但他们的预期落空。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 利棣儿；审校 李军)