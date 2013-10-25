英国金融市场：英镑下滑，多数投资人已经消化了符合预期的GDP数据

* 英镑对符合预估的GDP数据反应平平

* 多数投资人已经消化了英国第三季经济按季成长0.8%

* 英国公债收益率持稳

路透伦敦10月25日 - 英镑兑美元周五小跌，此前数据显示英国第三季经济增幅符合预期，但英镑跌幅受限，因经济成长步幅加快。

英国公布第三季经济成长0.8%，高于第二季的0.7%，但投资人和投机商大致已经消化了这一结果。

英镑兑美元 跌0.1%，报1.6180美元，数据公布前报1.6207美元。英镑兑美元在8月和9日上扬6%，在10月1日触及1月初来最高的1.6260美元。

英镑自7月9日触及三年低点1.4814美元以来已经升近10%，受到显示英国经济持续增长的数据以及美联储极度宽松货币政策带动。

午后，成交缩量，英镑/美元和欧元/英镑的成交量较一个月均值低三分之一。

英镑兑欧元持稳，报0.8515英镑，在周四所创的近两个月低点 上方交投，GDP数据公布前，欧元报0.8526英镑。

巴克莱汇市策略师Chris Walker表示，“我们认为英镑短期内将持稳，尽管在较低水准有支撑，但兑美元是否能进一步上涨，我们持怀疑态度。”

英国公债价格持稳，1247GMT，12月英债期货 变动不大，报111.03，指标10年期公债收益率 持平在2.633%。

英债表现不及德债，10年期英债较可比德债利差扩阔1个基点，报87基点。(完)

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