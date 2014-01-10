英国金融市场：英镑下跌英债期货上升，此前英国工业生产弱于预期

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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路透伦敦1月10日 - 英镑兑美元和欧元扩大跌幅，此前出炉的英国工业生产数据弱于预期。
英镑兑美元从1.6450跌至1.6412。
英国公债期货升至日高107.44，日内上涨22个跳动点。(完)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。