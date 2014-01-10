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债券 | 2014年 1月 10日 星期五 17:54 BJT

英国金融市场：英镑下跌英债期货上升，此前英国工业生产弱于预期

路透伦敦1月10日 - 英镑兑美元和欧元扩大跌幅，此前出炉的英国工业生产数据弱于预期。

英镑兑美元从1.6450跌至1.6412。

英国公债期货升至日高107.44，日内上涨22个跳动点。(完)

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