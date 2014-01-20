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市场报道 | 2014年 1月 20日 星期一 17:51 BJT

欧洲汇市：英镑延续涨势，因英国经济复苏显韧性

房地产网站Rightmove周一表示，数据显示12月－1月期间英国房屋要价创历史同期最大增幅，显示出消费者需求持续且利好经济成长。

英镑还受到短期市场利率上升的支撑。周五英国公布的零售销售强于预期，促使市场预期英国一年内有可能升息。

现在所有目光都聚焦在英国央行将如何回应这样的经济数据，以及是否会降低让央行开始考虑加息的7%失业率门槛。

英国就业数据将于周三出炉，11月失业率料从7.4%降至7.3%。

英国央行也将于周三公布最近一次政策会议的纪要。(完)

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