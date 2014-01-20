英国金融市场：英镑守住涨势，受经济复苏乐观情绪支撑

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透伦敦1月20日 - 英镑周一上涨，鉴于英国经济复苏显现出持续性，投资者押注英国利率将比预期更早的时间调升。
英镑兑美元 上涨0.1%，报1.6430美元，延续上周五走升0.4%的涨势，当时是受到强劲的零售销售数据提振。
房地产网站Rightmove周一表示，数据显示12月-1月期间英国房屋要价创历史同期最大增幅，显示出消费者需求持续且对经济成长而言也是个好预兆。
英镑还受到短期市场利率上升的支撑。周五英国公布的零售销售强于预期，促使市场预期英国一年内有可能升息。
现在所有目光都聚焦在英国央行将如何回应这样的经济数据，以及是否会降低让央行开始考虑加息的7%失业率门槛。
英国就业数据将于周三出炉，11月失业率料从7.4%降至7.3%。
英国央行也将于周三公布最近一次政策会议的纪要。
英镑表现不及欧元，短期市场利率攀升支撑欧元。欧元兑英镑上扬0.15%，报0.8255英镑，从一周低位0.82335英镑反弹。如果欧元跌穿0.82305英镑，将为一年来最低。
10年期英国公债收益率 跌1个基点，报2.82%，较可比德债利差小幅扩阔至108基点，盘中一度升至1月3日来最高的109.5个基点。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。