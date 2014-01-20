英国金融市场：英镑守住涨势，受经济复苏乐观情绪支撑

路透伦敦1月20日 - 英镑周一上涨，鉴于英国经济复苏显现出持续性，投资者押注英国利率将比预期更早的时间调升。

英镑兑美元 上涨0.1%，报1.6430美元，延续上周五走升0.4%的涨势，当时是受到强劲的零售销售数据提振。

房地产网站Rightmove周一表示，数据显示12月-1月期间英国房屋要价创历史同期最大增幅，显示出消费者需求持续且对经济成长而言也是个好预兆。

英镑还受到短期市场利率上升的支撑。周五英国公布的零售销售强于预期，促使市场预期英国一年内有可能升息。

现在所有目光都聚焦在英国央行将如何回应这样的经济数据，以及是否会降低让央行开始考虑加息的7%失业率门槛。

英国就业数据将于周三出炉，11月失业率料从7.4%降至7.3%。

英国央行也将于周三公布最近一次政策会议的纪要。

英镑表现不及欧元，短期市场利率攀升支撑欧元。欧元兑英镑上扬0.15%，报0.8255英镑，从一周低位0.82335英镑反弹。如果欧元跌穿0.82305英镑，将为一年来最低。

10年期英国公债收益率 跌1个基点，报2.82%，较可比德债利差小幅扩阔至108基点，盘中一度升至1月3日来最高的109.5个基点。(完)

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