欧洲汇市：英镑兑欧元大跌1%，受累于经济数据

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦2月3日 - 英镑兑欧元周一下挫，为五个交易日内首见，因欧元区制造业数据强劲，同英国制造业报告逊于预期形成对比。
英国公布的制造业采购经理人指数(PMI)略逊预期，令投资人感觉到英镑和其他英国市场已经消化了太多英国经济的好消息。
周一公布的欧元区和德国制造业PMI数据至少符合预期。
欧元兑英镑 升约1.1%，报0.8289英镑。英镑兑美元 跌0.7%，报1.6327，为1月中来最低。
欧元区通胀下滑刺激了对欧洲央行降息的臆测，但预计本周四欧洲央行不太可能降息。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。