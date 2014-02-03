欧洲汇市：英镑兑欧元大跌1%，受累于经济数据

路透伦敦2月3日 - 英镑兑欧元周一下挫，为五个交易日内首见，因欧元区制造业数据强劲，同英国制造业报告逊于预期形成对比。

英国公布的制造业采购经理人指数(PMI)略逊预期，令投资人感觉到英镑和其他英国市场已经消化了太多英国经济的好消息。

周一公布的欧元区和德国制造业PMI数据至少符合预期。

欧元兑英镑 升约1.1%，报0.8289英镑。英镑兑美元 跌0.7%，报1.6327，为1月中来最低。

欧元区通胀下滑刺激了对欧洲央行降息的臆测，但预计本周四欧洲央行不太可能降息。(完)