欧洲汇市：英镑兑美元上涨，因英国央行没有调整前瞻指引

* 英镑兑美元攀升，此前英国央行没有发表政策声明

* 部份人士原本预期英国央行将发布对通胀措辞温和的声明

* 英镑兑欧元下跌，此前欧洲央行没有放宽政策

路透伦敦2月6日 - 英镑兑美元周四上涨，此前英国央行一如预期维持货币政策不变，且没有发表政策声明调整其前瞻指引路线。

一些交易商原本预期英国央行将重申在较长时间保持低利率的承诺，下周央行将发布通胀报告。市场预期央行将在通胀报告中发表引导利率预期的新计划。

但英镑表现不及欧元，欧元涨至五周高位，此前欧洲央行总裁德拉吉没有进一步放宽政策以应对不断增强的通缩威胁。

欧元兑英镑 涨0.4%，至0.83305英镑，盘中触及今年高位0.83505英镑。稍早欧洲央行宣布维持利率不变，且没有公布新的流动性挹注措施。因此，两年期英债/德债 收益率收窄至两周低位。

英镑兑美元 涨0.1%，至1.6330美元，高于英国央行宣布政策决定前的约1.6285美元。英镑兑美元周三触及七周低位1.6252美元。

英国抵押贷款机构Halifax周四公布，英国1月房价创三个月来最大单月涨幅，三个月均值房价指数同比升幅仍接近六年高位。 (完)

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