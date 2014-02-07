欧洲汇市：英镑上扬，受英国贸易数据和美国就业数据提振

* 美国公布疲弱就业数据后，英镑兑美元扩大涨幅

* 关注下周英国央行通胀报告

路透伦敦2月7日 - 英镑周五上涨，因数据显示英国贸易逆差大幅缩减，且美国就业数据疲弱，不过投资人预计下周英国央行通胀报告将为英镑走势提供主要动力。

英镑兑美元 升0.4%，报1.6391美元，在美国公布1月非农就业岗位仅增加11.3万，远逊预估的18.5万后，英镑兑美元扩大涨幅。就业数据令投资人质疑美联储将多快缩减购债。

欧元兑英镑 跌0.3%，报0.8303英镑，周四在欧洲央行没有进一步放宽政策后，欧元兑英镑触及五周高位。

英国12月贸易逆差为77.2亿英镑，为2012年7月以来最小逆差，且远低于11月修正后的逆差97.83亿英镑。市场原预估英国12月贸易逆差为93亿英镑。

不过英镑升势可能在下周通胀报告出炉前受限，英国央行预计将在通胀报告中发布一新计划指导利率预期，也可能承诺维持较低利率更长时间，这会影响英镑的升势。

欧元普遍疲弱，德国宪法法院周五表示，已经决定将对欧洲央行(ECB)“无限制债券购买计划”的诉讼提交给欧洲法院。

3月英债期货 在英国贸易数据公布后扩大升势，并在美国就业数据公布后升至日高110.53。(完)

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