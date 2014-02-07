欧洲汇市：英镑上扬，受英国贸易数据和美国就业数据提振

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
* 美国公布疲弱就业数据后，英镑兑美元扩大涨幅
* 关注下周英国央行通胀报告
路透伦敦2月7日 - 英镑周五上涨，因数据显示英国贸易逆差大幅缩减，且美国就业数据疲弱，不过投资人预计下周英国央行通胀报告将为英镑走势提供主要动力。
英镑兑美元 升0.4%，报1.6391美元，在美国公布1月非农就业岗位仅增加11.3万，远逊预估的18.5万后，英镑兑美元扩大涨幅。就业数据令投资人质疑美联储将多快缩减购债。
欧元兑英镑 跌0.3%，报0.8303英镑，周四在欧洲央行没有进一步放宽政策后，欧元兑英镑触及五周高位。
英国12月贸易逆差为77.2亿英镑，为2012年7月以来最小逆差，且远低于11月修正后的逆差97.83亿英镑。市场原预估英国12月贸易逆差为93亿英镑。
不过英镑升势可能在下周通胀报告出炉前受限，英国央行预计将在通胀报告中发布一新计划指导利率预期，也可能承诺维持较低利率更长时间，这会影响英镑的升势。
欧元普遍疲弱，德国宪法法院周五表示，已经决定将对欧洲央行(ECB)“无限制债券购买计划”的诉讼提交给欧洲法院。
3月英债期货 在英国贸易数据公布后扩大升势，并在美国就业数据公布后升至日高110.53。(完)
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。
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