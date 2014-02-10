欧洲汇市：英镑下跌，因英国央行利率指引具有不确定性

* 英镑兑欧元下滑，兑美元从高位回落

* 市场静待周三公布的通胀报告

* 英国央行料将表示，将利率维持在低位更长一段时间。

路透伦敦2月10日 - 英镑兑美元周一未能维持涨势，兑欧元亦下跌，投资者抛售英镑，因预期英国央行将在本周调整利率前瞻指引、并誓言将利率维持在低位更长一段时间。

英镑兑美元 跌至1.6405美元，从日高1.6428下滑。英镑上周五上涨，因英国公布贸易逆差低于预期，另外美国公布的非农就业数据逊于预估后，美元承压，美国数据令外界质疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)将以多快速度缩减购债计划。

欧元兑英镑 小涨至0.8315英镑。交易商注意到在0.8320/25英镑有持续的企业欧元抛盘，这可能将抑制欧元涨势。

不过，市场焦点在英国央行周三将公布的季度通胀报告上，该行料公布一项新方案来引导市场的利率预期。上一份通胀报告的影响力被削弱，因英国经济复苏力道强于报告的预估。英国央行也可能表示将把低利率维持更长时间，这个讯息可能使英镑回吐涨幅。

“对通胀报告有些紧张情绪，尽管美元疲软，我并不认为会有许多人考虑做空美元/英镑，”FxPro首席分析师Simon Smith表示。

“一些人预期英国央行可能调整目标门槛，或软化前瞻性指引。我们可能看到英镑回落，但在1.6260美元有强劲支撑。”(完)

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