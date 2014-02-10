欧洲汇市：英镑下跌，因英国央行利率指引具有不确定性

《汇市简讯》英镑/美元低位1.2915存在支撑，之前英国GDP数据逊于预期
0840GMT * 英镑兑美元低见1.2915，之前英国公布第一季GDP数据逊于预期 * 英国第一季GDP较前季增长0.3%，预估为增长0.4%。英镑的亚洲高位在1.2915 * 英国GDP数据公布前英镑兑美元触及六个月高位1.2944 * 英国提前举行大选的消息上周爆出后，英镑轧空 * 美国1230GMT将公布第一季GDP初值 (完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)
* 英镑兑欧元下滑，兑美元从高位回落
* 市场静待周三公布的通胀报告
* 英国央行料将表示，将利率维持在低位更长一段时间。
路透伦敦2月10日 - 英镑兑美元周一未能维持涨势，兑欧元亦下跌，投资者抛售英镑，因预期英国央行将在本周调整利率前瞻指引、并誓言将利率维持在低位更长一段时间。
英镑兑美元 跌至1.6405美元，从日高1.6428下滑。英镑上周五上涨，因英国公布贸易逆差低于预期，另外美国公布的非农就业数据逊于预估后，美元承压，美国数据令外界质疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)将以多快速度缩减购债计划。
欧元兑英镑 小涨至0.8315英镑。交易商注意到在0.8320/25英镑有持续的企业欧元抛盘，这可能将抑制欧元涨势。
不过，市场焦点在英国央行周三将公布的季度通胀报告上，该行料公布一项新方案来引导市场的利率预期。上一份通胀报告的影响力被削弱，因英国经济复苏力道强于报告的预估。英国央行也可能表示将把低利率维持更长时间，这个讯息可能使英镑回吐涨幅。
“对通胀报告有些紧张情绪，尽管美元疲软，我并不认为会有许多人考虑做空美元/英镑，”FxPro首席分析师Simon Smith表示。
“一些人预期英国央行可能调整目标门槛，或软化前瞻性指引。我们可能看到英镑回落，但在1.6260美元有强劲支撑。”(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
0840GMT * 英镑兑美元低见1.2915，之前英国公布第一季GDP数据逊于预期 * 英国第一季GDP较前季增长0.3%，预估为增长0.4%。英镑的亚洲高位在1.2915 * 英国GDP数据公布前英镑兑美元触及六个月高位1.2944 * 英国提前举行大选的消息上周爆出后，英镑轧空 * 美国1230GMT将公布第一季GDP初值 (完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)
路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截至4月26日，共有132家合格 境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度，仍与上月底持平。 虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自2015年3月以后，外管局已连续25个月没有新批Q DII额度。 以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节: 序号 机构名称 额度获批时间 获批额度(亿美元) 1 中国银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 2 中国工商银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 3 东亚银行(中国)有限公司 2014.12.28 2.00 4 交通银行股份有限公司 2006.07.27 5.00 5 中国建设银行股份有限公司 2014.12.28 5.00 6 汇丰银行（中国）有限公司 2006.08.07 34.00 7 招商银行股份有限公司