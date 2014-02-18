英国金融市场：英镑下跌，此前英国通胀数据低于央行目标

路透伦敦2月18日 - 英镑兑欧元周二下跌，此前英国公布通胀率为逾四年来首次低于英国央行目标，缓解了央行升息的压力。

欧元兑英镑 上涨0.4%，报0.8234英镑，可能录得两周来最大单日涨幅。

英镑兑美元 盘初从周一触及的四年触及回落，跌至1.6655美元低位。美国经济数据疲弱，扶助英镑兑美元反弹，收平盘报1.6713美元。

英国统计局公布，1月消费者物价指数(CPI)按年上涨1.9%，升幅小于12月的2.0%，为2009年11月以来最小升幅。路透调查中分析师原预期通胀率仍为2.0%。

自英国央行上周将今年经济增长率预估从2.8%上调至3.4%以来，英镑获得提振。

“数据给英国央行带来一些支持，以维持2015年中期收紧政策的时间表，”苏格兰皇家银行策略师Paul Robson表示。“这让市场不那么容易预期提前升息。”

Robson表示，预计到第一季末，英镑将触及1.69美元，不过他补充道，“英镑到逾1.70美元左右的走势将相当艰难。”

英债收益率在通胀数据公布后下跌，10年期英债收益率 下滑2.7个基点，收报2.76%。

10年期英债/德债 收益率差收窄2个基点，报108个基点，为一周来最窄。英债期货 升27个跳动点，报110.10，在数据公布后升至110.36日内高位。(完)

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