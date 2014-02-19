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市场报道 | 2014年 2月 19日 星期三 23:32 BJT

欧洲汇市：英国失业率攀升拖累英镑下滑，但跌势受限

* 在英国公布失业率上升后，英镑下滑

* 英镑在较低水平有很多支撑

* 投资人仍然对英镑“逢低买入”

路透伦敦2月19日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，此前一份报告显示，英国截至12月的三个月失业率上升，提振英国央行可能在更长时间内继续维持宽松政策的预期。

此前公布的数据已显示英国年通胀率降至央行的2%目标以下，再加上周三的数据，应会减轻央行将较早而不是较迟升息的压力。

英国央行预期维持利率在纪录低点附近至少要到明年第二季，到那时经济将全速前进。但一些市场人士押注央行首次调整利率会比这早得多。

失业率升至7.2%，高于7.1%的预期。英镑 跌至盘中低点1.6637美元，数据公布前约报1.6720。英镑最新报1.6676美元，日内仍然下跌。

欧元兑英镑 小升，报0.82505英镑，日高在0.8225英镑上涨到盘中高位0.8262英镑。

分析师表示，任何英镑跌势将可能是昙花一现，鉴于预期未来几周市场将迎来庞大的美国资金流入。

投资人为沃达丰(Vodafone) 的英国股东将获得支付作准备，此前沃达丰将合资公司的股权出售给Verizon 。(完)

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