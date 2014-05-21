欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及五年半高位，因乐观的经济消息不断传来

路透伦敦5月21日 - 英国上月零售销售强劲成长，加上部分英国央行货币政策委员会委员透露出倾向加息的迹象，这都带动英镑贸易加权指数周三上涨0.5%，创五年半新高。

英镑过去一年已经上涨10%，过去数月来各界皆对于英镑能否续涨有所质疑。英镑涨势使之已经来到2008年金融危机以来的新高。

尽管部分分析师认为最好的经济面消息已经曝光，但4月零售销售较上年同期跳升6.9%，较前月增长1.3%，轻松超越市场预期的5.2%的年增幅及0.5%的月增幅。

数据公布后，英镑兑欧元 稳步走强，在下午的交易中触及17个月高位0.8085英镑。兑美元 触及1.6922美元的高位，但之后回落。

“最大的问题是，英镑是否已经消化了所有这些利好的经济面消息，”NAB外汇交易员Graham Davidson。“目前，只要经济面消息良好，我认为市场会很乐意继续做多英镑。”

英国央行周三公布的会议记录显示，央行的九人政策委员会认为委员们对利率的看变得更加平衡。

“英国央行总裁卡尼在上周的通胀报告中曾试图打消升息的预期，”Western Union Business Solutions英国市场分析师Nawaz Ali表示。