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债券 | 2014年 5月 29日 星期四 17:22 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元自六周低点回弹，卖压消散

不过，除非在周末之前持续回升，否则英镑兑美元、欧元和英镑贸易加权指数都将录得3月中来最大单周跌幅。

英镑兑美元 周四稍早一度低见1.6691美元，但0850 GMT时回升至1.6735，日内略微上涨。英镑周三下挫0.6%，创近四个月来最大单日跌幅。

英镑兑欧元 持平于0.8132英镑。

英镑贸易加权指数 触及两周低位86.70，本周下跌逾0.5%，可能创3月中来最大周线跌幅。

金融市场仍普遍预期英国央行将是第一个升息的主要央行。但一些交易商开始怀疑英国央行今年能否升息。

周三公布的路透调查结果显示，未来几个月英国央行内部可能首次出现支持升息的个人投票，但至少要等到明年4月才有可能升息。 (完)

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