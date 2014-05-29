欧洲汇市：英镑兑美元自六周低点回弹，卖压消散

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
不过，除非在周末之前持续回升，否则英镑兑美元、欧元和英镑贸易加权指数都将录得3月中来最大单周跌幅。
英镑兑美元 周四稍早一度低见1.6691美元，但0850 GMT时回升至1.6735，日内略微上涨。英镑周三下挫0.6%，创近四个月来最大单日跌幅。
英镑兑欧元 持平于0.8132英镑。
英镑贸易加权指数 触及两周低位86.70，本周下跌逾0.5%，可能创3月中来最大周线跌幅。
金融市场仍普遍预期英国央行将是第一个升息的主要央行。但一些交易商开始怀疑英国央行今年能否升息。
周三公布的路透调查结果显示，未来几个月英国央行内部可能首次出现支持升息的个人投票，但至少要等到明年4月才有可能升息。 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧/杜明霞；审校 蔡美珍)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。