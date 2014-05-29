英国金融市场：英镑持稳，英债较可比德债利差触及三周低点

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透伦敦5月29日 - 英镑周四变动不大，盘初曾小幅下跌，交易商操作暂歇，本周卖压沉重，导致英镑料创下逾两个月来的最大周线跌幅。
本周公布的数据显示，英国地产市场可能正在降温，促使部分积极押注英国央行首度升息时点的人士略为退缩。
这也带动英镑兑美元从五年半高点拉回，兑欧元从18个月高点回落。卖压延续至周四盘初，不过交易商压低英镑的兴致迅速消散。
这也令英债较可比德债利差收窄至三周最低。
不过，除非在周末之前持续回升，否则英镑兑美元、欧元和英镑贸易加权指数都将录得3月中来最大单周跌幅。
英镑兑美元 周四稍早一度低见1.6691美元，但欧洲汇市尾盘回升至1.672，日内变动不大。英镑周三下挫0.6%，创近四个月来最大单日跌幅。
英镑兑欧元 跌0.1%，报0.8144英镑。
市场普遍预计欧洲央行下周将放宽货币政策，本月稍早欧洲央行总裁德拉吉对此也有暗示。
金融市场仍普遍预期英国央行将是第一个升息的主要央行。但最新的楼市数据压制了交易商对早至今年就升息的预期。
10年期英债 较可比德债 利差较周三收窄3个基点，报118基点的三周最低，较本周高位跌8个基点。
投资人将关注下周一英国央行发布的4月抵押贷款数据，寻找英国楼市状况的新证据。(完)
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