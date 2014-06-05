英国金融市场：英镑兑欧元从ECB降息后触及的四个月高位回软，英债结束跌势

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透伦敦6月5日 - 英镑周四上涨，但兑欧元未能守住欧洲央行(ECB)降息后触及的四个月高位，欧洲央行的声明对欧元的吸引力影响不大。
对英国央行将在明年升息的预期带动英镑兑一篮子货币在过去一年大涨10%。
近几个月升势停滞，不过，如果其他因素不变，欧洲央行周四将存款利率降至负值等措施对英镑的好处要比对美元和日圆等来得大。
欧洲央行声明 发布后，英镑一度跳升，但之后回稳，当日兑欧元仅升0.16%，而英债大致持平，结束四日连跌。
“尽管欧洲央行采取了诸多措施，但我们的处境仍同今天之前类似：如果他们希望持续压制欧元，他们需要宣布量化宽松政策这样的措施，”加拿大满地可银行驻伦敦的策略师Stephen Gallo表示。
英镑兑美元 升0.33%，得益于欧元兑美元从日低反弹。
英国两年期公债较可比德债利差收窄3个基点，但较长期公债收益率差变动不大，因交易商还要消化欧洲央行降息以及其他流动性措施的影响。
短期英债表现最强，1528GMT，两年期英债收益率 跌4个基点，报0.68%，一度低见0.667%。
10年期英债收益率 跌2个基点，报2.68%，结束四日价格连跌。10年期英债较可比德债利差一度触及两周高位128.8个基点，收盘报125个基点。
英国央行周四宣布维持利率在纪录低位不变，坚守扶助经济重返健全体质的计划，尽管数据显示经济强劲增长且房价快速上扬。 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选