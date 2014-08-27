欧洲汇市：欧元兑英镑从两周低点反弹，此前ECB消息称下周不太可能放宽政策

路透基点：绿地香港控股正在自行安排3.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。 汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。 香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。 绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透伦敦8月27日 - 英镑兑欧元周三缩减涨幅，因此前欧洲央行(ECB)消息人士向路透表示，除非通胀大幅下滑，否则欧洲央行不太可能在下周放宽政策。
交易商表示，讲话令放宽货币政策的可能性暂时降低，给走势艰困的欧元带来一些缓和。欧元兑英镑盘中稍早触及两周低点，兑美元跌至一年低点。
稍早，德债收益率降至纪录低点，因臆测欧洲央行会祭出购买资产，即量化宽松政策以激活欧元区经济。这扶助扩大英镑计价固定收益资产相对欧元区资产的溢价，从而推高英镑。
相比而言，投资者预计英国央行将从2015年初开始收紧政策。
欧元兑英镑 午后反弹至0.79615英镑，稍早一度跌至0.79385的两周低点。自德拉吉上周五于杰克森霍尔的讲话之后，欧元已下跌了近0.9%。
欧元区通胀率数据将在周五发布。路透调查的分析师预计，8月通胀年率将为0.3%，低于7月的0.4%，进一步远离欧洲央行设定的2%目标。
ING外汇策略部门主管Chris Turner说：“下周英国数据清淡，所有欧元/英镑的走势基本上将取决于欧元的表现。存在跌至0.7910/0.7920的可能。”
英镑兑美元 也走升，上涨0.25%至1.6580，守在五个月低点1.6501的上方。(完)
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路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。 汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。 香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。 绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月28日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 800 5,000 4月27日 300 2.45% 100 2.60% 100 2.75% 500 5,000 4月26日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 800 5,400 4月25日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 8