欧洲汇市：欧元兑英镑从两周低点反弹，此前ECB消息称下周不太可能放宽政策

路透伦敦8月27日 - 英镑兑欧元周三缩减涨幅，因此前欧洲央行(ECB)消息人士向路透表示，除非通胀大幅下滑，否则欧洲央行不太可能在下周放宽政策。

交易商表示，讲话令放宽货币政策的可能性暂时降低，给走势艰困的欧元带来一些缓和。欧元兑英镑盘中稍早触及两周低点，兑美元跌至一年低点。

稍早，德债收益率降至纪录低点，因臆测欧洲央行会祭出购买资产，即量化宽松政策以激活欧元区经济。这扶助扩大英镑计价固定收益资产相对欧元区资产的溢价，从而推高英镑。

相比而言，投资者预计英国央行将从2015年初开始收紧政策。

欧元兑英镑 午后反弹至0.79615英镑，稍早一度跌至0.79385的两周低点。自德拉吉上周五于杰克森霍尔的讲话之后，欧元已下跌了近0.9%。

欧元区通胀率数据将在周五发布。路透调查的分析师预计，8月通胀年率将为0.3%，低于7月的0.4%，进一步远离欧洲央行设定的2%目标。

ING外汇策略部门主管Chris Turner说：“下周英国数据清淡，所有欧元/英镑的走势基本上将取决于欧元的表现。存在跌至0.7910/0.7920的可能。”

英镑兑美元 也走升，上涨0.25%至1.6580，守在五个月低点1.6501的上方。(完)

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