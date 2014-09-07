亚洲汇市：英镑下挫，因苏格兰独立的支持者在民调中领先

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼9月8日 - 英镑周一在亚洲盘初跌至一年低点，此前的调查显示，苏格兰独立的支持者首次在公投前的民意测验中领先。
英镑兑美元 盘初最多下挫近1%至1.6165美元，为去年11月以来最低且为八个月来最大单日跌幅。
YouGov调查显示，苏格兰独立的支持率为51%，留在英国的支持率为49%，一个月内后者22个百分点的领先优势尽失。
投资者预计没有一方能在公投中胜出，且并未预期苏格兰脱离英国的风险会成真。(完)
(翻译 张荻； 审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。