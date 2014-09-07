亚洲汇市：英镑下挫，因苏格兰独立的支持者在民调中领先

路透悉尼9月8日 - 英镑周一在亚洲盘初跌至一年低点，此前的调查显示，苏格兰独立的支持者首次在公投前的民意测验中领先。

英镑兑美元 盘初最多下挫近1%至1.6165美元，为去年11月以来最低且为八个月来最大单日跌幅。

YouGov调查显示，苏格兰独立的支持率为51%，留在英国的支持率为49%，一个月内后者22个百分点的领先优势尽失。

投资者预计没有一方能在公投中胜出，且并未预期苏格兰脱离英国的风险会成真。(完)