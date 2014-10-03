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货币新闻 | 2014年 10月 3日 星期五 16:10 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元跌破1.61，为三周来首次

路透伦敦10月3日 - 英镑兑美元周五跌破1.61美元，为苏格兰独立公投之前以来首次，英国服务业采购经理人指数(PMI)和美国非农就业数据今日稍晚将出炉。

英镑兑美元 跌至三周低点1.6094，日内下滑0.3%。有传言称，交易商卖出英债买入美债，这对英镑产生影响。

欧元兑英镑 上升0.1%至0.7854英镑。

英国服务业PMI将于0830GMT出炉，美国非农就业数据1230GMT出炉前美元全线持坚。(完)

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