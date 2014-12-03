欧洲汇市：英镑兑欧元触及三周高位，因英国财政大臣的秋季预算报告乐观

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路透伦敦12月3日 - 英镑兑欧元周三触及三周高点，因稍早公布的数据显示英国服务业11月扩张速度快于预期，且财政大臣欧思邦发布乐观的半年度预算报告。

欧思邦在秋季预算报告中上调了短期成长预测，并表示尽管政府将无法实现减赤目标，但英国2014/15年的公债发行规模将小于之前的预估。报告推升英债期货和英镑。

英镑兑美元 最新上扬0.25%，报1.5680美元，脱离周一触及的2013年9月初以来最低1.5585美元。美国公布的ADP民间就业报告不及预期，拖累美元走软，这也扶助提振英镑。

“第一感觉是，秋季预算报告应对国内消费有利，因所得税、印花税、遗产税和航空税被下调，”花旗的汇市策略师Josh O'Byrne表示。

“再加上今日上午公布的相当亮眼的服务业PMI数据，我们看到英镑谨慎反弹，因市场对英国央行升息时间的预期被小幅推后至明年1月。”

英镑兑欧元 上扬0.8%，报0.78565英镑，为11月12日以来最高。在欧洲央行周四举行政策会议前欧元承压。

欧洲央行决策者让通胀预期不断下滑搞得焦头烂额，这可能促使他们尽早放宽政策。

Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)在11月升至58.6，超过路透调查中所有受访者给出的估值，需求强劲且新业务增长。10月服务业PMI为56.2。 数据凸显出英国和欧元区经济前景迥异。(完)