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市场报道 | 2015年 1月 12日 星期一 22:52 BJT

欧洲汇市：英镑徘徊在18月低点附近，等待明日的本土通胀数据

* 英国升息时机预期被押后打压英镑

* 周二公布的通胀数据预计将显示大幅下滑

* 今年迄今英镑兑美元已经大跌约3%

路透伦敦1月12日 - 英镑兑美元周一徘徊在18个月低点附近，明天的英国消费者物价指数(CPI)数据预计将显示该国通胀大幅度下滑，进一步消除英国央行加息的压力。

交易员还指出，英国上市的制药商Shire Plc 以52亿美元收购美国同业NPS Pharmaceuticals利空英镑。因要完成并购需要以英镑购买美元。

明日公布的英国12月消费者物价指数预计较上年同期上涨0.7%，受油价一个月暴跌约20%拖累。若低于1%，英国央行总裁卡尼将需要写信向财政大臣欧思邦解释。

通胀率若下降，将加强对于英国央行或等到2016年第二季方加息的预期。去年夏季，许多分析师预计英国央行会在2014年底加息。

对于英国央行加息时点的预期推后，帮助打压英镑兑美元上周触及18个月低点1.5034。

周一英镑兑美元 仍接近这个水准，报1.5145美元，当日小跌。英镑兑欧元 持平于0.78英镑。

本月英镑兑美元已经跌了近3%，为2013年2月来最大单月跌幅。

分析师还指出，欧元区经济放缓以及英国5月大选可能损及投资，也对英镑构成风险。(完)

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