欧洲汇市：英镑徘徊在18月低点附近，等待明日的本土通胀数据

路透基点：台湾银行为润泰全球50亿台币联贷展开筹组--TRLPC
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
* 英国升息时机预期被押后打压英镑
* 周二公布的通胀数据预计将显示大幅下滑
* 今年迄今英镑兑美元已经大跌约3%
路透伦敦1月12日 - 英镑兑美元周一徘徊在18个月低点附近，明天的英国消费者物价指数(CPI)数据预计将显示该国通胀大幅度下滑，进一步消除英国央行加息的压力。
交易员还指出，英国上市的制药商Shire Plc 以52亿美元收购美国同业NPS Pharmaceuticals利空英镑。因要完成并购需要以英镑购买美元。
明日公布的英国12月消费者物价指数预计较上年同期上涨0.7%，受油价一个月暴跌约20%拖累。若低于1%，英国央行总裁卡尼将需要写信向财政大臣欧思邦解释。
通胀率若下降，将加强对于英国央行或等到2016年第二季方加息的预期。去年夏季，许多分析师预计英国央行会在2014年底加息。
对于英国央行加息时点的预期推后，帮助打压英镑兑美元上周触及18个月低点1.5034。
周一英镑兑美元 仍接近这个水准，报1.5145美元，当日小跌。英镑兑欧元 持平于0.78英镑。
本月英镑兑美元已经跌了近3%，为2013年2月来最大单月跌幅。
分析师还指出，欧元区经济放缓以及英国5月大选可能损及投资，也对英镑构成风险。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
路透5月9日 - 新加坡股市周二连续第三日收升，创下21个月收盘高 位，受银行股涨势扶助。其它东南亚股市则介于收平和下滑之间，市场缺 乏交投诱因。 亚洲股市小幅下滑，法国总统大选结束后投资者在寻找下一个市场催 化剂。 “经济数据清淡的背景下，亚洲市场在等待韩国大选结果，”华侨银 行在一份报告中写道。 韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续 前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。若 无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜(北韩)采取温和方式，希 望对有影响力的家族式企业进行改革，并提高财政支出以创造就业。 在新加坡股市，金融股帮助指标股指创下2015年7月来最高收位。 华侨银行 收高1.6%，之前该行公布季度获利增长14%，与星展集团控股<DBSM. SI>和大华银行业绩相仿。 印尼股市 稍稍收跌，止住三日连涨态势，盘中一度触及纪录高位。 能源股跌幅居
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f