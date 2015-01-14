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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 23:49 BJT

欧洲汇市：英镑/欧元触及逾六年高位，之前欧洲法院为ECB购债计划开绿灯

路透伦敦1月14日 - 英镑兑欧元周三触及逾六年高位，之前欧洲法院给欧洲央行实施直接公债购买计划打开了大门。

英镑兑美元也上涨，因美国公布的零售销售数据不及预期拖累美元走软。美国12月零售销售下降0.9%，因需求几乎全面下滑，这是11个月来最大月度降幅。

英镑兑欧元 上涨0.3%报0.7744英镑，稍早一度升至0.7733英镑。与此同时英镑兑美元 升0.4%，报1.5220美元。

交易员表示，英镑仍受有关英国经济将继续表现好于欧洲其它国家预期的支撑。

尽管通胀率下降和一些其它经济指标令投资者推迟对英国央行加息时点的预期，但英国经济前景仍然与通缩威胁下的欧洲形成了鲜明的对比。

英国央行总裁卡尼在议会发表讲话时称，现阶段全球油价急跌对英国经济成长利大于弊。

欧洲法院佐审官Pedro Cruz Villalon在一份意见书中称，购买低信用等级成员国公债与禁止欧洲央行给成员国融资的规定并不冲突。之后欧元全线下滑。

欧洲央行将在1月22日举行货币政策会议。

BMO驻伦敦的外汇策略师Stephen Gallo表示，市场和全球主要外储的管理者似乎在加仓英镑/欧元。

“考虑到欧洲央行和英国央行之间货币政策的分化，我怀疑市场过度做空英镑了。”

“你会认为市场是英镑/美元的净空头，但外储管理者可能已成为欧元净买家，我们认为英镑兑欧元将进入0.76-7650区域，但之后将筑底。”(完)

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