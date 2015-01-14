欧洲汇市：英镑/欧元触及逾六年高位，之前欧洲法院为ECB购债计划开绿灯

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透伦敦1月14日 - 英镑兑欧元周三触及逾六年高位，之前欧洲法院给欧洲央行实施直接公债购买计划打开了大门。
英镑兑美元也上涨，因美国公布的零售销售数据不及预期拖累美元走软。美国12月零售销售下降0.9%，因需求几乎全面下滑，这是11个月来最大月度降幅。
英镑兑欧元 上涨0.3%报0.7744英镑，稍早一度升至0.7733英镑。与此同时英镑兑美元 升0.4%，报1.5220美元。
交易员表示，英镑仍受有关英国经济将继续表现好于欧洲其它国家预期的支撑。
尽管通胀率下降和一些其它经济指标令投资者推迟对英国央行加息时点的预期，但英国经济前景仍然与通缩威胁下的欧洲形成了鲜明的对比。
英国央行总裁卡尼在议会发表讲话时称，现阶段全球油价急跌对英国经济成长利大于弊。
欧洲法院佐审官Pedro Cruz Villalon在一份意见书中称，购买低信用等级成员国公债与禁止欧洲央行给成员国融资的规定并不冲突。之后欧元全线下滑。
欧洲央行将在1月22日举行货币政策会议。
BMO驻伦敦的外汇策略师Stephen Gallo表示，市场和全球主要外储的管理者似乎在加仓英镑/欧元。
“考虑到欧洲央行和英国央行之间货币政策的分化，我怀疑市场过度做空英镑了。”
“你会认为市场是英镑/美元的净空头，但外储管理者可能已成为欧元净买家，我们认为英镑兑欧元将进入0.76-7650区域，但之后将筑底。”(完)
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据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需