欧洲汇市：英镑触及三周低位，因英国制造业PMI数据远逊预期

路透伦敦6月1日 - 英镑兑美元周一跌至三周低点，抹去了上月大选以来的全部涨幅，因之前公布的数据显示，英国5月制造业扩张速度远远低于预期。

Markit/CIPS-5月英国制造业采购经理人指数(PMI)由4月下修后的51.8升至52.0，路透调查访问的分析师平均预测为上升至52.5。

这巩固了英国央行或许需要在更长时间内将利率维持在低位的押注。这一预期也拖累英镑。英镑 跌至1.5198美元，为5月7日来最低水平，数据公布前报1.5270美元。

“尽管PMI数据较4月小幅改善，但有关英国经济在第二季全面反弹的预期受到质疑，因PMI数据连续两个月处于低位，”IronFX Global的分析师Sakis Paraskevov表示。

另一方面，美元受强劲的美国制造业数据提振。美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，5月全国制造业活动指数为52.8，高于4月和3月的51.5，后两者为2013年5月以来的最低水准。路透调查的分析师此前预估5月制造业指数为52.0。

欧元/英镑 升至0.7177英镑，英国PMI数据公布前的0.7154。但欧元整体走疲，因希腊先前宣称周日前将与债权人达成协议的预言落空，希腊债务违约及可能退出欧元区的疑虑犹存。

尽管欧元区问题重重，但英镑目前的表现为九个月来最差，兑美元连跌七天，因近日数据逊于预期，且许多投资人担心英国可能脱离欧盟。

截至5月26日当周，英镑净空头头寸增至25,539口，之前一周为23,362口，暗示看空英镑的投机性押注增加。

“英镑仍有一些下跌空间，”Saxo Bank外汇策略主管John Hardy称。“在周五美国非农就业数据公布前，有可能见到英镑测试1.50-1.51美元。”(完)

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