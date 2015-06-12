欧洲汇市：英镑兑欧元触及10日高位，因希腊忧虑及德总理对欧元的评论影响

路透伦敦6月12日 - 英镑兑欧元周五上扬，触及10日高位，因投资人担心希腊可能违约，且德国总理梅克尔有关欧元强度的评论也令欧元承压。

欧元 人气和欧洲股市周四均下降，因国际货币基金组织(IMF)周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商返程。

另有媒体报导称，德国政府正在为希腊违约做准备。

欧元兑英镑 跌0.2%，至0.7240英镑，稍早触及6月2日以来最低的0.7197，本周料将录得三周以来的第一个周线跌幅。

德国总理梅克尔表示，欧元“过强”令西班牙和葡萄牙等国改革难度加大。

“瑞郎上涨，美元和英镑吸引了避险资金流入。英镑/欧元自周四以来上涨近1%，”一位现汇交易员称。

英镑兑美元 持稳于1.5508美元，从日低1.5468美元反弹。之前的数据显示，英国去年和2015年初经济增幅强于之前预估，这支撑了英镑。

英国国家统计局称，周五上修数据后，2014年国内生产总值(GDP)为成长2.9%，高于此前给出的2.8%的成长率。

英镑兑美元本周有望创一个月以来的最好单周表现，受有关英国第二季度经济稳健增长，以及英国央行将在一年内升息的预期提振。

一些投资人预计，英国央行将在美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后很快跟着加息。

“我们预计今年年底前英国通胀率将上升，而且央行会在11月份升息，紧跟在美联储升息之后，”瑞银财富管理的英国投资部门主管Bill O'Neill说。“欧元可能会跌破0.7英镑。”(完)

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