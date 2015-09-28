欧洲汇市：英镑/美元受杜德利讲话影响下跌，兑欧元受农业补贴传闻提振走高

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 杜德利称美国很有可能今年稍晚升息后英镑兑美元下滑
* 英镑兑欧元升0.3%，兑美元接近四个半月低点
* 英国央行总裁将在周二稍晚讲话，英国周三将发布GDP数据
路透伦敦9月28日 - 英镑兑美元周一向四个半月低位下滑，因美元受美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策制定者杜德利讲话提振。杜德利称，美国很有可能今年稍晚升息。
纽约联储总裁杜德利称，“疲弱的全球经济状况和美元走强不会永远拉低通胀，他对此有信心，”他还称，通胀可能会上升，经济会增长，美联储“将可能在今年稍晚升息”。
他称，10月27-28日美国公开市场委员会会议(FOMC)也会对升息进行讨论。
“杜德利的讲话拖累英镑走低，”一位交易商称，“英镑兑欧元上涨，主要受欧盟农业补贴支付预期推动。”
英镑兑美元 跌至1.5175美元，欧洲交易时间上午大部分时间在远高于1.52美元交易。目前价位距离上周五触及的1.5136美元5月初以来的最弱水平不远。
英镑上周跌2.3%，是3月初以来的最大周跌幅。
英镑兑欧元 涨0.3%，至0.7352英镑，受9月30日或之前欧盟向英国支付年度农业补贴的传闻提振。
交易商称，西班牙加泰罗尼亚地区分离主义者占据地区议会多数席位，这一消息对欧元影响甚微。
英国央行总裁卡尼定于周二发表讲话。鉴于英国就业场逐步收紧而且薪资在上涨，卡尼有可能会重申利率或呈上升趋势。
英国第二季经济成长率终值将于周三公布，预计将证实经济以2.6%的年率增长，令升息机率犹存。
本周稍晚还将公布一连串采购经理人指数(PMI)调查，投资者将从这种数据中找寻线索，看英国经济最近的表现，并判断中国经济放缓是否对英国经济造成影响。 (完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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